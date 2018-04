Eindelijk lente: zonnig en warm weekend tot 23 graden, extra treinen naar de kust LVA HA

07 april 2018

06u37

Bron: Belga 147 Weernieuws De lente is dit weekend in het land. Het wordt vandaag genieten met maxima van 16 graden in de Hoge Ardennen, rond 20 graden in het centrum, tot 21 of mogelijk 22 graden in de Kempen. Ook morgen en begin volgende week blijft het zacht, al kunnen er vanaf maandag buien vallen. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust.

Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en wolkenvelden. In het westen van het land valt er 's ochtends mogelijk eerst wat regen. In de kuststreek kan het nevelig worden. In het binnenland wordt het opnieuw warm met maxima van 19 tot 23 graden. Aan zee schommelen de maxima maar rond 13 graden door zeebrieseffecten. De wind waait in het binnenland meestal zwak uit zuid tot zuidoost.

Extra treinen

De NMBS heeft omwille van het voorspelde lenteweer haar treinaanbod van en naar de kust uitgebreid. Zowel vandaag als morgen worden dertien extra treinen ingezet, en de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende wordt versterkt. Het uitgebreide treinaanbod zorgt elke dag in totaal voor meer dan 10.000 extra zitplaatsen.

Kans op buien

Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt en begint de dag droog. In de loop van de namiddag ontwikkelen er zich buien vanaf de Franse grens. In het binnenland blijft het warm met maxima van 17 tot 22 graden. Aan zee wordt het door een matige zeebries waarschijnlijk niet warmer dan 13 graden.

Dinsdag valt er in de ochtend mogelijk wat lichte regen in het uiterste westen van het land. Nadien is het overal droog en gedeeltelijk bewolkt. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden bij een matige zuidelijke wind.

Woensdag wordt het wisselvalliger met soms buien, in de namiddag mogelijk met donder. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden bij een matige oosten- tot noordoostenwind.