Eindelijk, de zon schijnt! (al is het van korte duur) TK & FT

30 januari 2018

07u16

Het is vandaag een van de weinige keren dat de zon door de wolken komt piepen, in een grijze, sombere januarimaand. Al zijn we best niet té euforisch, w ant vanaf de Franse grens neemt de bewolking toe. Droog blijft het wel overal.

In het zuiden van het land kan de laaghangende bewolking lokaal hardnekkig zijn. De maxima stijgen tot 7 à 8 graden in Laag- en Midden-België en tot 4 à 5 graden in Hoog-België. De wind waait zwak uit zuid tot zuidwest, maar wakkert in de loop van de dag aan tot een eerder matige wind uit zuidwest. Dat zegt het KMI.

De zonneschijn deze middag is echter van korte duur. Morgen wordt een grijze dag, met een actieve regenzone die van west naar oost over het land trekt. In de loop van de namiddag wordt het vanaf de kust droger en kunnen enkele opklaringen voorkomen. Een lokale bui blijft mogelijk, in het zuidoosten kan daar mogelijk stofhagel of smeltende sneeuw bij zijn. Het wordt opnieuw relatief zacht, met maxima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest, met rukwinden tot 60 of 70 km/u of lokaal iets meer.

Donderdag is het wisselvallig met winterse buien in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Hoge Venen. Lokaal is er kans op onweer. Maxima rond 5 graden in het centrum bij een matige, aan zee vrij krachtige westenwind. Tegen het einde van de dag bereikt een actiever buiengebied ons land vanaf de Noordzee.

Vrijdag is het wisselvallig met nog winterse buien. Over de Ardense toppen valt er sneeuw. Maxima in Vlaanderen rond 6 graden, net boven het het vriespunt op de hoogste toppen.

Zaterdag is het vaak bewolkt met hier en daar nog kans op een winterse bui in Vlaanderen en een sneeuwbui op de Hoge Venen. Maxima rond 4 graden. Zondag ruimt de wind naar het oostnoordoosten en verwachten we geleidelijk opklaringen vanaf de Duitse grens. Het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt zowat 4 graden in het centrum van het land. Begin volgende week wordt het koud.