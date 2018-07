Einde hitte en droogte nog niet in zicht: "Hittegolf met temperaturen tot 34 graden op komst" Arne Adriaenssens

22 juli 2018

16u00

Bron: Met/Eigen berichtgeving/belga 462 Weernieuws Vandaag wordt het bij ons tot 30 graden en dat blijft ook de rest van de week zo. "Volgende week wordt het nog warmer dan nu en krijgen we de eerste hittegolf van het jaar", vertelt VTM-weerman Frank Duboccage. We krijgen lokaal temperaturen van 33 tot 34 graden en 's nachts wordt het niet kouder dan 20 graden. Het KMI zendt een hittewaarschuwing uit.

De dagen en nachten worden volgende week nog een stuk warmer dan nu. Overdag krijgen we temperaturen tot boven dertig graden en ook 's nachts koelt het amper af. "Pas aan het einde van de nacht wordt het zo'n 20 graden", zegt weerman Frank Duboccage.

Hittegolf

Volgende week krijgen we de eerste hittegolf van dit jaar. Dat betekent dat er minimum vijf opeenvolgende dagen zijn waarop het minstens 25 graden wordt, waarvan drie dagen meer dan 30 graden. "Het zullen er zelfs vier of vijf zijn", voegt Frank Duboccage daar nog aan toe.

Wie verkoeling zoekt bij het warme weer, kan volgende week richting kust trekken. Daar zorgt het relatief koude zeewater dat de temperatuur niet tot 30 graden stijgt, maar eerder tot een 25-tal graden.

KMI lanceert hittewaarschuwing voor volgende dagen

Het KMI zendt een hittewaarschuwing uit omdat een periode met erg hoge temperaturen verwacht wordt, zowel overdag als 's nachts, die meerdere dagen zou duren. Vanaf dinsdag geldt daarom code oranje in alle Vlaamse provincies, met uitzondering van West-Vlaanderen. Woensdag geldt code oranje in heel het land, behalve aan de kust.

Het KMI merkt op dat uit recente hittegolven is gebleken dat hoge temperaturen overdag, in combinatie met weinig afkoeling 's nachts gedurende meerdere dagen, een direct gevolg heeft op de sterftecijfers, zeker bij ouderen. Bij code oranje wordt daarom aangeraden om regelmatig (water) te drinken, licht verteerbaar voedsel te eten en zich lichter te kleden. Overdag brengt men best in koelere ruimtes door. Door ramen en deuren te sluiten houdt men de warmte buiten. De gezondheidstoestand van kwetsbare personen volgt men best regelmatig op.

Het gras is meestal groener aan de overkant, maar ook dat is nu niet meer waar. Uit satellietbeelden van het Britse weercentrum Met Office blijkt dat het ook aan de andere kant van het kanaal net zo dor is als bij ons. Dat is zelfs vanuit de ruimte zeer duidelijk.

"De droogte die we nu meemaken, is heel uitzonderlijk, zoiets maken we niet elke tien jaar mee", zegt VTM-weerman Frank Duboccage. Hij vergelijkt de droogte zelfs met die uit 1976, al was die nog iets erger dan nu. "Het is nog niet gedaan", vertelt Duboccage. "Ook volgende week blijft het nog droog." Het is pas naar volgend weekend toe dat er kans is op onweer, maar volgens de weerman betekent dat niet dat het overal zal regenen. "Het gaat dan om plaatselijke buien, plaatselijke fenomenen."

Morgen verwachten we rustig en droog weer met afwisselend zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 24 graden in de Hoge Venen en aan de kust, en tussen 26 en 29 graden elders. De wind waait zwak uit veranderlijke tot noordwestelijke richtingen.

Dinsdag begint de dag zonnig en worden er gaandeweg wat stapelwolken gevormd in het binnenland, aan de kust blijft het meestal helder. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, al is een lokale bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 26 en 31 graden bij een zwakke, veranderlijke wind. Als gevolg van de opstekende zeebries klimt het kwik aan zee niet veel hoger dan 24 graden.

Woensdag, donderdag en vrijdag kent het weerbeeld een gelijkaardig patroon, met 's ochtends nagenoeg helder weer en later geleidelijk meer stapelbewolking. Hier en daar kan een bui vallen. Het wordt heet, met woensdag maxima tussen 28 en 31 graden, donderdag tot 33 graden en vrijdag nog een graadje meer. Aan de kust zorgt de zeebries voor de nodige afkoeling, met maxima rond 24 graden tot gevolg. Ook 's nachts blijft het warm, met minima rond 20 graden in het centrum van het land.

Zaterdag is er meer bewolking met eerst buien en later regen. De maxima liggen rond 28 graden in het centrum. Ook zondag lijkt voorlopig een bewolkte dag te zullen worden met regen of buien en maxima rond 27 graden.

Overal in Europa is het droog

Overal in Europa is het droog, droger, droogst en dat is nu zelfs vanuit de ruimte te zien. Het Britse Met Office legde de satelietbeelden van mei en juli naast elkaar om zo de transformatie van Europa aan te tonen. Waar zowel Groot-Brittannië als het Europese vaste land twee maanden geleden nog blaakte in groen, is er nu slechts één dor landschap te bespeuren.

Toch kunnen we daar maar beter aan wennen. Ook in de komende dagen wordt het nog bloedheet en kurkdroog.

Warmte nog niet voorbij

"De warmte is inderdaad nog niet voorbij", bevestigt ook VTM-weerman David Dehenauw. “De temperaturen zullen nog zeker een week boven de 25 graden blijven. Volgens mij zelfs nog twee weken. Vanaf halverwege volgende week gaat het in Ukkel minstens 3 keer 30 graden worden. Vanaf dan spreken we officieel van een hittegolf.”

In de Kempen zouden de temperaturen zelfs richting 35 graden en meer kunnen klimmen. Toch zijn zulke temperaturen minder abnormaal dan we denken. "Een hittegolf komt in Vlaanderen ongeveer om de 2 jaar voor. Ook temperaturen die lokaal oplopen tot 35 graden zien we elke 2 à 3 jaar. Zo uitzonderlijk is dit dus niet."

De aanhoudende droogte zien we echter minder frequent. Tot op heden viel er in Ukkel 18,7 liter neerslag. Mocht er deze maand geen druppel meer vallen, zal juli 2018 de geschiedenis ingaan als de op 7 na droogste maand juli sinds het begin van de metingen. Het zou al sinds 1979 geleden zijn dat het nog zo droog was.

Barbecue- en zonnebaadweer

Maar aan alle broeierig hete liedjes komt een eind. "De droogte zal logischerwijs later gecompenseerd worden met neerslag", bevestigt Dehenauw. "Wanneer dat juist is, kan ik niet zeggen, maar na een droge periode volgt steeds een periode met meer regen. Zo was het tussen juni 2016 en juni 2017 best droog, maar hebben we dat nadien moeten bekopen met een natte zomer, een regenachtig najaar en een strenge winter."

Naar wanneer die weerbots komt en hoelang die juist zal duren, tasten we voorlopig nog in het duister. Dat het de volgende twee weken op een lokale bui of plaatselijk onweer droog en tropisch blijft, staat wel vast. Laat het barbecue- en zonnebaadweer dus zeker niet aan je voorbij gaan. Je weet nooit hoelang het nog duurt.