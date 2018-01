Eeuwenoude boom sneuvelt door storm in Kortrijks Astridpark Hans Verbeke

18 januari 2018

Ook in het zuiden van West-Vlaanderen heeft de brandweer de handen vol met de gevolgen van de storm. Meestal beperkt de schade zich tot losgekomen dakpannen, een balustrade die het begeeft of oude muren die niet sterk genoeg meer zijn om aan de hevige wind te weerstaan.

Voor zover bekend, zijn er geen grote incidenten. De stormwind waaide in het zuidelijk deel van de kustprovincie dan ook een stuk minder hard dan elders in West-Vlaanderen. Een opmerkelijk beeld is dat van een eeuwenoude esdoorn die sneuvelde in het Astridpark in Kortrijk.

De boom bleek aan de binnenkant aangetast door schimmel en was daardoor ook veel minder stabiel dan andere bomen in het park dat ruim honderd jaar geleden al voor een deel werd aangelegd. De esdoorn kraakte onder het gebeuk van de wind en viel neer rond acht uur. Hij kwam terecht op een fiets- en wandelpad waar op dat moment gelukkig niemand aanwezig was.