Eerste tropische dag sinds 26 juli is een feit, en het blijft nog even warm Derde hittegolf?

25 augustus 2019

15u21

Bron: Belga, NoodweerBenelux 80 HET WEER De eerste tropische dag sinds 26 juli is een feit: om 15 uur bereikte Ukkel 30,0 graden. Als het morgen en dinsdag ook tropisch warm wordt, is de derde hittegolf van 2019 binnen. Enkel 1947 deed nog beter met vier hittegolven.

Deze namiddag blijft het zonnig met hoogstens een paar hoge wolkenvelden. In de Ardennen kunnen er een paar stapelwolken ontstaan. De maxima schommelen in het binnenland tussen 27 graden in de Hoge Ardennen, 30 graden in de meeste streken en hier en daar een uitschieter tot 32 graden. Aan zee liggen de temperaturen rond 24 graden. De wind is zwak en veranderlijk, aan de kust is hij soms matig uit noordelijke richtingen, meldt het KMI.

Hogedruk boven Centraal-Europa

Dit zomerweer hebben we volgens NoodweerBenelux te danken aan een sterk hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa. “Regenzones en lagedrukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan kunnen ons moeilijk bereiken en worden gedwongen om een bocht te maken rondom Europa. We hebben dit ook gezien in 2018 toen het lange tijd droog en warm bleef in grote delen van Europa”, aldus Nicolas Roose.

Morgen is het opnieuw overwegend zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er over het oosten enkele stapelwolken die eventueel hier en daar een onweersbui kunnen veroorzaken. De maxima liggen tussen 27 graden in de Hoge Venen en 30 à 31 graden in Laag- en Midden- België.

Dinsdag is het eerst zonnig. Later verschijnen er hoge wolkensluiers en ontstaan er stapelwolken. In de loop van de namiddag vergroot de kans op een onweersbui in de Ardennen en op het einde van de dag ook in de andere streken. Het is nog steeds warm tot zeer warm met maxima van 27 graden in de Hoge Venen tot 31 of hier en daar 32 graden in Laag- en Midden- België

Woensdagochtend is het vrij zonnig. Daarna ontwikkelen er zich stapelwolken die wellicht nog afwisselen met brede opklaringen. Op het einde van de dag en vooral woensdagnacht vergroot vanaf het westen de kans op (onweers)buien. We krijgen maxima van 24 tot 30 à 31 graden bij een matige zuidwestenwind.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien, vooral in het centrum en het oosten. Over het westen is het droger met in de namiddag vrij brede opklaringen. Het is minder warm met nog maxima tussen 20 en 24 graden.

Vrijdag wordt het opnieuw meestal droog met soms wel vrij veel wolken. We halen maxima van 18 tot 23 graden bij een matige wind uit west tot zuidwest. Zaterdag verwachten we brede opklaringen en maar een kleine kans op een bui. De maxima klimmen in de meeste streken tot 25 graden.

Ook zondag zijn er opklaringen. Mogelijk is de kans op een bui wat groter. De maxima schommelen rond 25 of 26 graden in het centrum.

Gelet op de voorspellingen voor de komende week ziet het er in ieder geval naar uit dat deze zomer in de ranglijst ‘aller tijden’ met de gemiddelde temperatuur op de vierde plaats uitkomt, na 2018, 2003 en 1976. De kans is ook groot dat de zomer van 2019 de zonnigste sinds 2003 wordt.