Eerste tropische dag is een feit, maar temperatuur kan straks nog oplopen

02 juni 2019

06u58

Bron: belga 427 Weernieuws De eerste tropische dag van het jaar is een feit. In de Kempen klom het kwik al naar dertig graden en deze namiddag kan het nog warmer worden tot wel 32 graden. Het KMI waarschuwt ook voor lokaal intense onweersbuien vannacht, vooral dan in Limburg wat Vlaanderen betreft.

Vorig jaar mochten we pas op 24 juli de eerste tropische dag laten optekenen, maar dit jaar is het al op 2 juni prijs. In de Kempen is het kwik al naar 30 graden geklommen.

Deze namiddag wordt het aan de kust wel al wat koeler en naar de avond toe ontwikkelen er zich in het westen van het land meer en meer stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui, eventueel met onweer. In het centrum en het oosten blijft het tijdelijk droog. De maxima liggen tussen 25 graden in Hoog-België en 30 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen. Lokaal tot zelfs 31 of zelfs 32 graden in Laag-België. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest en ruimt in het westen van het land naar west tot noordwest. Ook aan zee kan het kwik tot rond 28 of 29 graden klimmen, maar door die draaiende wind wordt het in de loop van de namiddag koeler.

Vanavond is het in de westelijke landshelft wisselend bewolkt met kans op enkele buien terwijl de oostelijke landshelft van het land nog geniet van opklaringen. Vannacht neemt ook in het oosten de bewolking toe en wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt. Op het einde van de nacht kan het beginnen regenen in het uiterste westen van het land. Het KMI waarschuwt voor lokaal intense onweersbuien vannacht, vooral dan in Limburg wat Vlaanderen betreft.

Maandag trekt een storing traag van west naar oost, voorafgegaan door warme onstabiele lucht. In het westen en het centrum is wat regen mogelijk. In het oosten kunnen de buien plaatselijk van onweer vergezeld zijn. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen, 19 graden in het uiterste westen en 20 of 21 graden elders.

Dinsdagnamiddag en woensdag krijgen we regen en buien. Vooral over de oostelijke helft van het land kan het ook onweren. Dinsdag kan het kwik stijgen tot rond 23 graden in het centrum. Daarna wordt het koeler.

