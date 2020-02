Eerste sneeuwval van winter: meteen code geel in drie Waalse provincies LH

04 februari 2020

16u00

Bron: KMI, Twitter 2 Weernieuws In Wallonië is vandaag de eerste sneeuw van de winter gevallen. Vooral in de Hoge Venen lag er een sneeuwlaagje van enkele centimeters. Het KMI riep in de provincies Namen, Luik en Luxemburg code geel voor gladheid uit.

“Tot vanavond kan er ten zuiden van Samber en Maas sneeuw vallen. Meestal gaat het om smeltende sneeuw, maar tijdens intense buien kan er in de hoge Ardennen tijdelijk een sneeuwlaag van enkele centimeters gevormd worden”, meldt het KMI nog.

In Mont-Rigi, in de Hoge Venen, werd een laag van 8 centimeter gerapporteerd. De sneeuw zorgde ook voor overlast op de Waalse wegen. Zo waren er deze middag problemen op de N63 in de buurt van Havelange. Vooral vrachtwagens hadden moeite met de sneeuwval, meldde de politie.

In de Hoge Venen valt er #sneeuw. Er ligt al een laag van 8 cm!❄❄ pic.twitter.com/MeSMI6rzpp Jaëlle Verhulst(@ JaelleVerhulst) link

Ook op verschillende plekken in het Nederlandse Zuid-Limburg, op de grens met België en Duitsland, is deze ochtend sneeuw gevallen. De Vaalserberg was vandaag wit gekleurd vanwege een dun laagje sneeuw, meldt de krant AD. Ook uit Vijlen en Ubachsberg kwamen meldingen van sneeuwval.