Eerste sneeuw van betekenis gevallen in de Alpen, augustus was tweede warmste sinds 1981

06 september 2019

12u30

Bron: NoodweerBenelux 562 Weernieuws De meteorologische zomer is nog maar net gedaan en de eerste sneeuw van betekenis is in de Alpen al gevallen. Gisteren viel er vooral in Zwitserland sneeuw tot onder 2.500 meter. Komende dagen blijft het koel weer in de Alpen met regelmatig sneeuwkansen. Dat is positief nieuws voor de gletsjers die na een hete zomer kunnen herademen. Ook in de Benelux blijft een echte nazomer voorlopig uit, zo schrijft Lander Van Tricht van De meteorologische zomer is nog maar net gedaan en de eerste sneeuw van betekenis is in de Alpen al gevallen. Gisteren viel er vooral in Zwitserland sneeuw tot onder 2.500 meter. Komende dagen blijft het koel weer in de Alpen met regelmatig sneeuwkansen. Dat is positief nieuws voor de gletsjers die na een hete zomer kunnen herademen. Ook in de Benelux blijft een echte nazomer voorlopig uit, zo schrijft Lander Van Tricht van NoodweerBenelux

Een noordelijke luchtstroming zorgde ervoor dat de temperaturen in de Alpen vanaf woensdag stelselmatig begonnen dalen. Daarbij zorgde een koufront voor het nodige vocht dat vooral gisteren neerslag opleverde. Initieel lag de sneeuwgrens rond 3.000 meter maar met het afkoelen van de lucht sneeuwde het afgelopen nacht lokaal tot onder 2.500 meter. De Alpen werden zo op uitgebreide schaal een eerste keer getrakteerd op een sneeuwlaag van betekenis.

Sneeuw uitzonderlijk in september?

“Sneeuwval in september is niet zo uitzonderlijk, het komt bijna jaarlijks voor”, aldus Van Tricht. Het smeltseizoen eindigt namelijk en typisch zorgen noordelijke luchtstromingen en buien dan voor een eerste sneeuwlaag. Die smelt meestal dan wel snel weg maar bovenaan de gletsjers is het mogelijk dat de sneeuw nu langdurig blijft liggen. Glaciologen spreken dan ook over het einde van het ablatieseizoen (smeltseizoen) en meten nu de balans op van de zomer.

Vrieskou in Ardennen

Ook in de Benelux is het momenteel relatief fris weer. De aangevoerde lucht is maritiem polair waardoor we niet meteen een echte nazomer mogen verwachten. Afgelopen nacht vroor het zelfs een eerste keer in de Ardennen (Elsenborn) wat in deze tijd van het jaar wel vrij uitzonderlijk is. “De weermodellen zijn het er nog niet allemaal over eens maar mogelijk zou het in de loop van volgende week terug zachter kunnen worden”, aldus NoodweerBenelux.

Tweede warmste augustus sinds 1981

Vorige maand was overigens wereldwijd de tweede warmste augustus sinds 1981. Dat meldt de Europese dienst voor klimaatverandering Copernicus.

De temperatuur lag in augustus slechts 0,04 graden onder die van het recordjaar 2016. De gemiddelde temperatuur voor de zomermaand steeg met 0,53 graden tussen 1981 en 2010.

De zomer van 2019, van juni tot augustus, was volgens Copernicus de vierde warmste sinds 1979. De temperatuur lag 1,1 graden boven het gemiddelde van 1981 tot 2010. Europa beleefde de warmste juni en juli sinds het begin van de metingen. Juli was zelfs de warmste maand ooit.

In het grootste deel van Europa lagen de temperaturen van de twaalf voorbije maanden boven het gemiddelde.

Copernicus is de dienst voor klimaatverandering van de Europese Unie. De onderzoekers baseren zich op gegevens van satellieten, maar ook van metingen op het land, op zee en in de lucht.

