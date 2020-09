Eerste sneeuw gevallen in de Alpen: deze skigebieden zijn al open HR

25 september 2020

10u32 10 Weernieuws Zoals de voorbije dagen was voorspeld , is in de Alpen de eerste echte lading verse sneeuw van het nieuwe skiseizoen gevallen. Verschillende webcams van skigebieden kleuren al wit. Op enkele gletsjers kan je zelfs op dit moment al skiën.

Voorlopig is de sneeuwval in de Alpen beperkt tot op grote hoogte. Webcambeelden van verschillende skigebieden tonen hoe de toppen geleidelijk aan wit kleuren. In Val Thorens in Frankrijk, het hoogste skiresort van Europa dat op 2.300 meter ligt, viel volgens Sneeuwhoogte.nl de voorbije 24 uur 29 centimeter sneeuw. Niet alleen de pistes, maar ook het dorp zelf is volledig ondergesneeuwd.

Zaterdag zakt de nulgradengrens in de Alpen nog een stuk, tot op ongeveer 1.500 meter, waardoor ook lagergelegen gebieden in de Alpen wit kunnen kleuren.

Skigebieden open

Verschillende gletsjers in Oostenrijk hebben inmiddels de liftinstallaties weer opgestart, waardoor je er nu al kan skiën. Dat is onder meer het geval in Sölden, waar de liften op de Rettenbachgletsjer volgens de planning vanaf vandaag openen. Ook op de Pitztaler Gletsjer en de Schnalstaler Gletsjer kan je al skiën.

Lees ook:

De bareigenaar uit ‘coronadorp’ Ischgl: “Ik kan me niet schuldig voelen voor al die mensen die zijn overleden” (+)

We boeken massaal wintersportreizen, zelfs Ischgl is al zo goed als volzet: “Maar de après-ski mag je vergeten” (+)