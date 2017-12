Eerste skipret in de Ardennen

Bron: VRT NWS 0

Wie graag al eens op de skilatten wil staan, die kan in eigen land in de Ardennen terecht. Daar zijn dit weekend de eerste skipistes geopend: uitzonderlijk, zo vroeg in het seizoen. Het heeft enkele nachten goed gevroren en op dit ogenblik sneeuwt het er nog.

