Eerste schooldagen verlopen overwegend droog, temperaturen tot 20 graden TT DVDE

02 september 2019

06u16

Bron: Belga, VTM NIEUWS 8 Weernieuws De eerste schooldag gaat gepaard met halfbewolkt en overwegend droog weer, bij maxima van 17 tot 20 graden. Morgen wordt het vrij zacht, maar met soms vrij veel wolken en een kleine kans op lichte regen.

Vandaag zijn de opklaringen eerst breed. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken. In de meeste streken blijft het droog, maar langs de Nederlandse grens is de kans op een paar buitjes wat groter. De maxima, die normaal zijn voor de tijd van het jaar, schommelen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen, 19 graden aan zee en 21 graden in de Kempen.

Vanavond en vannacht is het rustig en licht- tot soms halfbewolkt. Tijdens het tweede deel van de nacht verschijnen er meer wolken over het noorden van het land met mogelijk wat gedruppel. We halen minima van 6 tot 9 graden in de Ardennen, van 10 tot 12 graden in Vlaanderen en 14 graden aan de kust.

Morgen is het overwegend droog en wisselend tot soms zwaarbewolkt. Over het noorden is er kans op wat druppels. Over het zuiden van het land zijn de opklaringen doorgaans breder. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden.

Woensdag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Aan de voorzijde van deze storing schommelen de temperaturen nog rond 20 graden. De wind wakkert aan.

Donderdag wordt een wisselvallige dag met enkele buien. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt. De wind draait naar het noordwesten en het is fris met maxima van 13 tot 17 graden.

Vrijdagochtend is het fris. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken en vergroot de kans op wat regen. Het is opnieuw zachter met maxima rond 20 graden. Zaterdag wordt het opnieuw onstabieler. Het KMI verwacht vrij veel wolken met soms enkele buien. Het blijft koel. Ook zondag is het fris met kans op enkele buien.