Eerste schooldag blijft niet overal droog mvdb

03 september 2018

06u56

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze voormiddag worden vooral in het westen nog opklaringen verwacht. In de loop van de dag wordt het vanaf het oosten zwaarbewolkt met kans op een plaatselijk buitje. De maxima schommelen tussen 18 graden op de Ardense hoogten en 22 of 23 graden in het centrum.

De wind waait eerst zwak in het binnenland en matig aan zee, later overal matig, uit noordelijke richtingen, meldt het KMI.



Vanavond en -nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met kans op buien. Een donderslag is niet volledig uitgesloten. In de loop van de nacht kunnen nevel en lage wolken hier en daar het zicht beperken. De minima liggen tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 18 graden aan zee. Aan zee staat een matige noordwestenwind, in het binnenland is de wind meestal zwak en veranderlijk.



Morgen wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met af en toe regen of buien, en vooral na de middag kans op onweer. Het wordt zacht met maxima van 18 graden aan zee, 19 tot 22 graden in de Ardennen en 22 tot 25 graden in de andere streken.



De wind is in het centrum en het oosten zwak en veranderlijk. In het westen staat een matige en aan de kust zelfs af en toe vrij krachtige wind uit noord tot noordwest met pieken tot 50 kilometer per uur aan zee.

Meer over weer

KMI

Ardennen