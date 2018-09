Eerste schooldag blijft niet overal droog, bij uitbreiding ook sombere eerste schoolweek MVDB ADN

03 september 2018

06u56

Bron: Belga 3 Weernieuws Een sombere eerste schooldag: in de loop van de middag krijgen we overal zwaarbewolkt weer, met vooral in het oosten en het noorden van het land lokale buitjes. De temperaturen stijgen tot 17 of 18 graden in de Ardennen en tot 22 of 23 graden in het centrum van het land.

Vanavond en -nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met kans op buien. Een donderslag is niet volledig uitgesloten. In de loop van de nacht kunnen nevel en lage wolken hier en daar het zicht beperken. De minima liggen tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 18 graden aan zee. Aan zee staat een matige noordwestenwind, in het binnenland is de wind meestal zwak en veranderlijk.

Morgen wordt een bewolkte dag met af en toe wat lichte regen of een bui. Vooral na de middag kunnen de buien lokaal intens en onweerachtig zijn. De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en 24 of 25 graden in de Kempen. Ook tijdens de nacht van dinsdag op woensdag blijft het bewolkt met kans op (lokaal intense) buien. Het wordt geleidelijk droger met later vorming van nevel of mist. In het westen van het land blijft ook tijdens het tweede deel van de nacht de buienkans bestaan. Minima tussen 11 en 18 graden.



Woensdag begint zwaarbewolkt met in het noordwesten enkele buien. Ten zuiden van Samber en Maas begint de dag nog met brede opklaringen, maar ook daar neemt de bewolking toe met na de middag buien, mogelijk met onweer. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Donderdag trekt een storing van west naar oost over het land. In de onstabiele luchtmassa aan de voorzijde hiervan, kunnen nog intense buien ontstaan. Vanaf het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen. Het kwik stijgt tot 15 à 20 graden.

Vrijdag begint de dag nog met veel bewolking en enkele lokale buien. Later wordt het droger met meer en breder wordende opklaringen. De maxima stijgen tot 18 of 19 graden.

Tijdens het weekend blijft het meestal droog met brede opklaringen. Door de nabijheid van storingen blijft er een kleine kans op neerslag bestaan, vooral in het noorden van het land. De maxima liggen zaterdag rond 21 graden in het centrum van het land, zondag wordt het iets warmer met temperaturen tot 23 graden.