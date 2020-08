Eerste onweders boven Tongeren en Brussel: “Lokaal kans op wateroverlast en hagel” KVDS

09 augustus 2020

11u15 50 Weernieuws De eerste onweders zijn gearriveerd boven ons land. Dat zegt NoodweerBenelux. Onder meer in Tongeren was er al gerommel en ook in Brussel. Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 geactiveerd, omdat er risico is op storm of wateroverlast.



“We zien momenteel enkele kleine onweersbuien ontwikkelen op een “vore” die over het centrum en oosten van België ligt”, aldus NoodweerBenelux rond 10.30 uur. “Vooral in de regio rond Brussel toont onze bliksemradar momenteel een aanzienlijke hoeveelheid ontladingen.”

In Brussel en het gebied ten noordoosten daarvan gaat het om 11.13 uur zelfs om clusters met flinke onweersbuien. “Lokaal is er kans op wateroverlast en hagel”, klinkt het.





Nicolas Roose van NoodweerBenelux vult aan: “Deze buien kunnen lokaal veel regen in korte tijd lossen. De kans op wateroverlast is dan hoog. Mogelijk krijgen ook andere gebieden in ons land enkele pittige regen- en onweersbuien te verwerken.”

UPdate #onweer (11:13). Onze #onweerradar berekent een actief cluster met felle #buien rond #Brussel en de zone ten noordoosten. Lokaal kans op #wateroverlast en #hagel. Volg het #live via de #radar. https://t.co/SbqorjZRe1 ⚡️ pic.twitter.com/GIddJDHq7B NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Zondag wordt los daarvan opnieuw een tropische dag. Op veel plaatsen in ons land zakte het kwik afgelopen nacht niet onder de grens van 20 graden. Daardoor spreken we van een “tropennacht”.

De hoge temperaturen in de ochtend vormen het lanceringsplatform voor nieuwe hitte, met temperaturen tot 36 graden. In tegenstelling tot de afgelopen dagen zijn er meer wolken, waardoor de zon af en toe verdwijnt. “In de late namiddag en avond is een lokale bui met onweer niet uit te sluiten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog”, aldus Roose.

Onstabiliteit

Dat zal ook de komende dagen zo zijn. “Geleidelijk neemt de onstabiliteit toe boven ons land en zijn verspreid enkele pittige onweders niet uitgesloten. Er is veel energie beschikbaar in de atmosfeer door de hitte, hierdoor kunnen de buien fors uitpakken, met lokaal veel regen in korte tijd, wateroverlast en hagel. Zoals altijd zijn onweersbuien lokaal en zal het niet overal tot broodnodige regenval komen, aldus nog Roose.

