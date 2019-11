Eerste laag sneeuw in Hoog-België een feit LH ADN

12 november 2019

14u50

Boven de 500 meter hoogte sneeuwt het in België. Aan de Baraque Michel is zelfs al een heus sneeuwdek gevormd. Op de Ardense hoogten wordt het tot 2 tot 3 graden, in het westen van het land 8 of 9 graden. Vooral aan zee en in de zuidoostelijke landshelft worden deze namiddag nog enkele buien verwacht.

Deze voormiddag is het begonnen met sneeuwen op de hoogste toppen van ons land. In de Hoge Venen en zeker boven 600 meter hoogte transformeert de regen in sneeuwvlokken. “We hebben dit te danken aan polaire lucht die net voldoende koud is om de transformatie in gang te zetten”, aldus weerexpert Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

De weersvooruitzichten voor de komende week zien er allesbehalve warm uit. Zo moeten we komende dagen tevreden zijn met maxima tussen 7 en 10 graden. In de nacht kan het lokaal flink afkoelen met significante kans op rijm- en ijsplekken. Komende vrijdag moeten we opnieuw goed in de gaten houden.

Enkele #sneeuwbuien blijven actief in het zuidoosten van #België. Deze beelden werden ons bezorgd door #huisreporter Chris Dobbels uit #Houffalize! (500 m). Vrijdag nieuwe rond met #sneeuwbuien #nwbnlx #winters pic.twitter.com/Gk09yyPmjl NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

“Weermodellen berekenen een zwakke neerslagzone vanuit het zuiden die lokaal opnieuw sneeuw kan veroorzaken in de hoger gelegen gebieden. Mogelijk dat er dan een tijdelijk sneeuwdek van enkele centimeters ontstaat in de Ardennen. Elders in Vlaanderen gaat het wellicht om regen en/of tijdelijk wat smeltende sneeuw”, aldus Nicolas Roose.

Vanavond wordt het tijdelijk droger in het binnenland met opklaringen in het centrum, maar in het zuidoosten kunnen lage wolken plaatselijk het zicht beperken. Aan zee blijft een bui mogelijk. In de loop van de nacht trekt een nieuw buienlijn van west naar oost over het land. Op de Ardense hoogten kan er wat sneeuw vallen. Aan de kust en in het noordwesten van het land is een donderslag mogelijk. De minima liggen tussen ­1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Morgen krijgen we weer wisselvallig weer met enkele plaatselijke buien die in de Ardennen nog steeds een winters karakter kunnen hebben. Tussendoor krijgen we ook droge perioden met opklaringen. De maxima liggen tussen 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in Vlaanderen. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag wordt het tijdelijk droger in het binnenland. Minima van 0 graden in de Hoge Venen tot 5 graden aan zee.

Donderdag verwacht het KMI perioden met neerslag die op de Ardense hoogten een winters karakter krijgen. Na de middag wordt het op de meeste plaatsen droger. Maxima van 2 of 3 graden in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Vrijdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van neerslag. In de Ardennen wordt dat waarschijnlijk sneeuw of smeltende sneeuw, maar ook op lagere hoogte kan er tijdelijk smeltende sneeuw vallen. Het wordt erg fris met maxima van 1 tot 5 graden.

Zaterdag blijft het in onze omgeving onstabiel met regelmatig bewolkte perioden en plaatselijke buien. Maxima van 3 tot 8 graden. Bovendien dient men rekening te houden met lichte nachtvorst.

Zondag wordt het rustiger. De buien nemen in aantal af maar er blijven vrij veel wolkenvelden. Maxima van 3 tot 8 graden.