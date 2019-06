Eerste dag van de hittegolf. Hoe ziet de rest van de zomer eruit?

AW KV

24 juni 2019

18u18

Bron: La Libre, Météo France 1126 Weernieuws De hele week schotelen de weergoden ons tropische temperaturen voor en de eerste hittegolf van 2019 is een feit. Beloven de volgende maanden ook zo heet te worden? Volgens KMI-meteoroloog Fabian Debal ziet het er alvast naar uit we een heel warme zomer tegemoet gaan.

“De komende drie maanden is er 50 procent kans dat de temperaturen hoger zijn dan het seizoensgemiddelde. Er is 30 procent kans op normale seizoenstemperaturen, en slechts 20 procent kans dat de drie zomermaanden ondermaats scoren”, aldus Fabian Debal.



De meteoroloog baseert zich daarvoor op de weeranalyses van dit jaar. Die vergeleek hij met de analyses van vorig jaar. “De analyses van vorig jaar gaven minder kans op een hete zomer dan de analyses van dit jaar. Toch hadden we vorig jaar een superzomer”, zegt hij. Dat belooft voor deze zomer…

Lage betrouwbaarheid

Zijn collega-weerman bij het KMI David Dehenauw is evenwel voorzichtiger. “Met seizoensvoorspellingen moet je altijd voorzichtig zijn”, zegt Dehenauw. “We wagen ons er liever niet aan omwille van de lage betrouwbaarheid.” Afwachten dus!



Ook het Franse weerinstituut Météo France zegt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om langetermijnvoorspellingen te doen. Zowel op vlak van temperaturen als neerslag zijn de Europese vooruitzichten voor de volgende drie maanden nog erg onduidelijk, als is voor Europa het scenario “warmer dan normaal” het meest waarschijnlijke, schrijft het Franse meteorologisch instituut op haar website.