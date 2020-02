Eerst overwegend droog, daarna regen met rukwinden tot 80 km/uur jv

20 februari 2020

07u28

Bron: belga 2 Weernieuws Het KMI waarschuwt opnieuw voor veel wind. Over het hele land geldt in de namiddag of avond code geel voor een regenzone met rukwinden van 70 tot 80 km/uur of eventueel wat meer. Ook in het weekend wordt felle wind verwacht.



Tijdelijk zijn er een paar lokale opklaringen mogelijk, maar meestal blijft het grijs. Hier en daar, en hoofdzakelijk dan in Hoog-België, kan er wat motregen vallen. Het blijft echter een groot deel van de dag droog.

Op het einde van de namiddag bereikt een regenzone het westen. Deze storing breidt zich vanavond uit naar de rest van het land. De maxima schommelen tussen 5 en 11 graden. De matige zuidwestenwind wordt overdag vaak vrij krachtig en op het einde van de dag lokaal soms krachtig. De rukwinden nemen in de loop van de dag toe van 50 naar 60 à 65 km/uur. 's Avonds verwacht het KMI pieken van 70 tot 80 km/uur of eventueel wat meer.

Zondag hele dag regen

Vannacht blijft het droog over het westen en het centrum. Over het oosten valt er aanvankelijk nog wat neerslag die op de Ardense hoogten een winters karakter krijgt. Vanaf het westen verschijnen er overal brede opklaringen.



De minima liggen tussen -1 à -2 graden in de Hoge Ardennen, rond +2 graden in het centrum en +5 graden aan zee. Hoofdzakelijk in de Ardennen is er kans op ijsplekken. De wind is in het oosten plaatselijk eerst nog krachtig met pieken tot 70 à 80 km/uur, maar al snel wordt de wind overal matig en aan zee vrij krachtig.

In het weekend wordt opnieuw felle wind verwacht. Zondag is het zachter maar gaat het de hele dag regenen.