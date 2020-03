Eerst opklaringen met zelfs wat zon, vanaf late namiddag buien jv

04 maart 2020

06u51

Bron: belga 0 Weernieuws Vanochtend is het vrijwel overal droog met opklaringen. In de namiddag verschijnen er meer wolken en vallen er een paar lokale buien. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het centrum. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds en 's nachts wordt het bewolkt met kans op regen of motregen. De eerste neerslag kan in de Ardennen tijdelijk vallen als (smeltende) sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden in het centrum van het land.

Donderdag veel wolken met vaak regen. Wellicht valt er in sommige streken flink wat neerslag. Het kwik stijgt tot 5 graden in de Ardennen en 9 graden in Vlaanderen. Er zijn windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Ook vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met kans op regen. In de namiddag wisselend bewolkt met buien die in de Ardennen winters kunnen zijn. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Het weekend begint zaterdagochtend met brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt, maar blijft het overwegend droog, bij maxima tussen 5 en 10 graden. Zondag bereikt een regenzone ons land vanaf het westen. De maxima liggen rond 11 graden in het centrum.

Maandag en dinsdag winderig met soms buien en maxima rond 10 graden.