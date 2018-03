Eerst nog wat regen, in het weekend komt de kou en de sneeuw ADN

15 maart 2018

06u29

Bron: Belga 2 Weernieuws Vandaag neemt de bewolking verder toe en vanaf de Franse grens trekt een regenzone over het land. Het duurt waarschijnlijk tot de namiddag vooraleer de regen ook het noordoosten van het land bereikt. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.

Vanavond trekt de regen weg naar Nederland. Er verschijnen opklaringen, maar er kunnen ook nog buien tot ontwikkeling komen. In de Ardennen kunnen deze buien winters zijn. De minima liggen tussen 1 of 2 graden in Hoog-België en 5 of 6 graden in Laag-België. In de loop van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist gevormd worden.

Morgen onstabiel

Morgen is het, op enkele schuchtere opklaringen na, zwaarbewolkt en onstabiel met buien en kans op een donderslag. Het blijft vrij zacht met maxima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het centrum van het land. De wind is eerst zwak en veranderlijk maar wakkert aan en draait naar noordoost.

Weekend met sneeuw

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag wordt het gevoelig kouder en verwachten we sneeuw vanuit het noordoosten. Zaterdag trekt een sneeuwzone over het land vanuit het noordoosten. De maxima liggen rond het vriespunt in het centrum. Er staat bovendien een gure noordoostenwind.

Zondag is het eerst nog zwaarbewolkt met wat lichte sneeuw. In de loop van de dag wordt het droger en verschijnen er opklaringen. Het blijft wel koud met maxima in de buurt van 0 graden of +1 graad in het centrum.

Volgende week weer zachter

Maandag wordt een droge en vrij zonnige dag met in het centrum maxima rond 2 of 3 graden maar nog steeds een strakke noordoostenwind. Dinsdag en woensdag wordt het enkele graden zachter, maar de kans op neerslag wordt ook een beetje groter. Vooral in Hoog-België kan de neerslag winters worden. De neerslaghoeveelheden blijven waarschijnlijk beperkt.