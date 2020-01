Eerst nevel en mist, daarna brede opklaringen. Later deze week wordt het tot 13 graden KVDS

07 januari 2020

06u34

Bron: Belga 8 Weernieuws Na het optrekken van enkele plaatselijke mistbanken krijgen we dinsdagochtend droog weer met opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het zwaarbewolkt met nog een kans op wat gedruppel in het oosten. Later wordt het overal droog maar gedeeltelijk tot meestal zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen.

Woensdag is het vaak betrokken en valt er soms lichte regen of motregen, meldt het KMI. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. Ook woensdagavond en - nacht blijven de temperaturen rond die waarden schommelen.

Zacht

Donderdag begint zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de dag wordt het wisselend of zwaarbewolkt en droger, al blijft er nog kans op enkele buien of wat lichte regen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 8 en 12 of lokaal zelfs 13 graden.





Vrijdag zou een storing over onze streken slepen en aanvankelijk nog wat regen kunnen meebrengen. Later zou het droger worden met opklaringen. Het wordt iets minder zacht. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Zaterdag lijkt het overwegend droog te blijven met wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden. Ook zondag blijft het gedeeltelijk bewolkt en droog, maar een zwakke storing zou op het einde van de dag onze streken bereiken. Maxima tussen 5 en 8 graden.

Begin volgende week verwachten we weinig verandering. De kans op wisselend tot zwaarbewolkt weer met af en toe wat lichte regen lijkt het grootst. Maxima rond 7 of 8 graden in het centrum.