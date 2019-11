Eerst lichte neerslag, daarna droog met brede opklaringen: “Tot 10 graden vandaag” HR DVDE

22 november 2019

06u40

Bron: Belga, VTM NIEUWS 10 Weernieuws Er is deze voormiddag nog kans op wat plaatselijke lichte neerslag met in Hoog-België ook lage wolken die het zicht kunnen beperken. In de loop van de dag wordt het droog met brede opklaringen. We halen maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in het centrum.

De bewolking neemt vrijdagavond geleidelijk toe, maar het blijft nog droog. Tijdens de nacht is er plaatselijk kans op wat lichte regen. We verwachten minima van 2 tot 7 graden.



Zaterdag wordt het meestal bewolkt. Vooral over het westen kan er af en toe lichte regen vallen. In de namiddag wordt het meestal droog met enkele opklaringen, vooral dan in het oosten van het land. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 graden over het westen.

Op zondag is het erg zacht en meestal droog met opklaringen. In loop van de dag neemt de bewolking toe vanuit het westen. Maxima van 7 graden op de Hoge Venen tot 10 à 12 graden elders.

Een regenzone trekt maandag over ons land: het is zwaarbewolkt met soms regen of enkele buien. Maxima rond 11 graden in het centrum van het land.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met buien. Het is nog steeds zacht met maxima rond 11 graden in het centrum van het land.