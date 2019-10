Eerst grijs maar vanmiddag komt zon erdoor: “Komende dagen tot 19 graden” KVDS

22 oktober 2019

06u12

Bron: Belga 14 Weernieuws Het is dinsdag eerst grijs met nevel, lage wolken en nog wat motregen. In de loop van de dag verschijnen er overal opklaringen en wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Dat is de start van een warme periode met maxima tot 19 graden.

Dinsdag liggen die maxima nog tussen 11 graden in de Ardennen en 16 graden in Vlaanderen. De wind is eerst nog meestal matig uit zuidwest en wordt in de loop van de dag zwak veranderlijk.

Opklaringen

Dinsdagavond zijn er eerst brede opklaringen. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en op het einde van de nacht is wat lichte motregen mogelijk in het uiterste zuiden. Minima tussen 6 en 12 graden. De wind is eerst zwak veranderlijk, maar wordt soms matig en draait naar het oostnoordoosten.





Woensdag is het eerst grijs met plaatselijk ook wat lichte regen of motregen. Geleidelijk komen er opklaringen en het blijft droog. Maxima tussen 15 en 19 graden bij een zwakke wind, meestal uit oostelijke tot zuidoostelijke sector.

Donderdag is het rustig en zacht met wolkenvelden en opklaringen. Later op de dag komt er meer bewolking in het noordwesten en mogelijk valt er ook wat motregen. Maxima tussen 15 en 20 graden bij een zwakke tot later matige zuidwestelijke wind.

