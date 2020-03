Eerst enkele buien, daarna geleidelijk droger RL

13 maart 2020

06u52

Bron: Belga 14 Weernieuws Vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt en vallen er enkele buien. Plaatselijk is wat korrelhagel mogelijk, en op de Ardense hoogten is wat smeltende sneeuw niet uitgesloten. Dat meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen 5 en 10 graden bij een matige of eerst nog vrij krachtige westenwind. Na de namiddag zwakt de wind af en ruimt naar westnoordwest. Vooral in de voormiddag en in geval van buien kunnen de winden 60 of 70 km/u halen.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag verlaten de buien ons land oostwaarts. Later wordt het meestal droog met brede opklaringen, waardoor het kwik kan dalen naar waarden tussen -4 en +2 graden. Ook in het centrum kan het plaatselijk tot lichte vorst komen.

Zaterdag krijgen we eerst nog opklaringen in vele streken. Later wisselen de opklaringen af met bewolkte momenten. Plaatselijk kan er dan een buitje vallen, maar het blijft meestal droog. In de namiddag neemt de bewolking vanaf de kust toe. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden aan zee.

Zondag wordt het meestal droog met vrij veel bewolking. In het oosten zijn er nog opklaringen. We halen 9 tot 11 graden in de Ardennen en 11 tot 13 of lokaal 14 graden elders.

Maandag zou een storing ons land kunnen bereiken, die geleidelijk aan ter plaatse afzwakt. Het wordt hierdoor vaak bewolkt met kans op wat neerslag, vooral in de voormiddag. Na de middag wordt het droger vanaf het westen met meer opklaringen. De temperaturen halen 9 tot 13 graden.

Dinsdag zorgt een rug van hoge druk voor een stabiel weertype. Mogelijk zorgen de restanten van de storing van maandag nog voor wolkenvelden, vooral in de voormiddag. Geleidelijk zou de zon overal meer en meer tevoorschijn komen. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

