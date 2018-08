Eerst droog met daarna kans op onweer, ook weekend wisselvallig jv

16 augustus 2018

07u21

Bron: belga 2 Weernieuws Vandaag begint de dag droog met op de meeste plaatsen zon en hoge sluierwolken. In het westen en het centrum van het land zijn er meer wolken. In de latere namiddag vergroot in de westelijke provincies de kans op een regen- of onweersbui.

De maxima liggen tussen 23 graden vlak aan zee en 29 graden in de kempen. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen, draaiend naar noordwest. Aan de kust is hij soms vrij krachtig.

Vanavond en vannacht trekt een vrij actieve storing van west naar oost over het land met regen- en onweersbuien. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.

Morgenochtend zijn er eerst nog enkele buien mogelijk in de Ardennen, daarna wordt het overal droog met zon en wolken. In de kuststreek is er meer zon en ook elders in het land klaart het naar de avond toe uit. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in Vlaanderen.

Zaterdag vormt er zich, na een zonnige start, bewolking in het westen en centrum van het land. Een enkel spatje regen is daarbij niet uitgesloten. In het zuidoosten van het land blijft het zonnig. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden.

Zondag begint de dag mogelijk grijs met laaghangende bewolking en nevel. In de namiddag komen er breder wordende opklaringen. Het wordt wat warmer met maxima van 20 tot 24 graden.