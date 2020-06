Eerst buien, dan droog en winderig mvdb

06 juni 2020

07u01

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag op de meeste plaatsen eerst wisselend bewolkt met buien. Daarna wordt het vanaf het noordwesten geleidelijk droog, terwijl de wind vrij krachtig wordt met windstoten tot 60 kilometer per uur. Aan zee wordt het tegen de avond zwaarbewolkt met buien. Daar kan de wind krachtig waaien met pieken tot 75 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Hoge Ardennen en 17 graden in de Kempen, zo voorspelt het KMI.

Komende nacht trekt een regen- en buienzone vanaf de kust traag het land in. In het noordwesten is er kans op onweer en in het zuidoosten blijft het mogelijk droog tot 's ochtends. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan zee.

Zondag wisselen zwaarbewolkte perioden af met opklaringen. Lokaal kunnen er buien vallen en die kunnen in het noorden gepaard gaan met onweer. Het kwik stijgt tot 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het centrum van het land.

Volgende week begint met bewolking en regen of buien. Maandag liggen de maxima tussen 14 en 19 graden.



Ook dinsdag is het bewolkt, maar blijft het eerder droog. Ook dan schommelen de maximumtemperaturen tussen 14 en 19 graden. Woensdag blijft de bewolking aanhouden, met iets zachtere maxima rond 20 graden. In het oosten van het land is er kans op buien.