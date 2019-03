Eerst bewolkt, daarna opklaringen: komende week fris en wisselvallig lva

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag hangt er eerst vrij veel bewolking over het centrum en het zuiden van het land. Ten zuiden van Samber en Maas is er nog kans op wat lichte regen of motregen met tijdelijk wat nevel of mist. De opklaringen over het noorden van het land breiden zich langzaam zuidwaarts uit en bereiken de Ardennen in de late namiddag. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en ruimt naar noord tot noordwest.

Vanavond en volgende nacht zijn er eerste brede opklaringen. Later op de nacht komen er wolkenvelden opzetten vanaf het noorden maar het blijft waarschijnlijk nog droog tot het einde van de nacht. In de Ardennen is er ook kans op wat nevel of mist. De minima liggen tussen ­2 graden in het zuidoosten van het land en 6 graden aan zee.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met enkele buitjes, vooral over het noorden en oosten van het land. Op de Ardense hoogten kunnen de buitjes eventueel winters worden. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Dinsdag fris weer met vrij veel wolkenvelden. Het blijft meestal droog. Maxima tussen 5 en 10 graden. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordwest.

Ook woensdag blijft het vrij fris met bewolkte perioden en af en toe enkele opklaringen. Maxima tussen 6 en 11 graden met weinig wind.

Donderdag wordt het al iets zachter met maxima tussen 8 en 13 graden. Rustig weer met wolken en opklaringen.

