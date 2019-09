Een tijdje regen Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 september Jill Peeters

03 september 2019

11u30 15 Weernieuws We beginnen op de meeste plaatsen nog droog aan de dag, maar het duurt niet lang voordat het begint te regenen. De bewolking neemt toe, en het wordt overal zwaar bewolkt. De maxima liggen rond 20 graden.

Woensdagochtend begint het te regenen aan zee, later ook in het binnenland. Na de middag trekt de regen verder naar het oosten. Er kan tot 10 mm neerslag vallen. In de latere namiddag wordt het droger vanaf de kust, en breekt de zon weer door. De zuidwestenwind wakkert aan tot een goed voelbare matige wind.

‘s Avonds breiden de opklaringen zich uit over de rest van het land. In het zuidoosten valt er eerst nog regen, maar tijdens de nacht wordt het ook daar droog. In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af tot gemiddeld 11 graden. In de Ardennen wordt het kouder bij minima van 8 graden. De wind draait wat westelijker en zwakt wat af.

In een westelijke tot noordwestelijke luchtstroming wordt er koelere en onstabiele lucht aangevoerd. De neerslag vandaag hangt samen met een koufront, en hierachter zit er dan ook koudere lucht.

Donderdag wordt het nog met moeite 15 of 16 graden. De noordwestenwind voelt fris aan. Er zijn een paar buitjes mogelijk, maar na de middag wordt het droger en zonniger in het westen en centrum van het land. Vrijdag is het meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe, later gevolgd door regen vanaf de kust. De maxima liggen rond 18 graden en er staat een matige wind.