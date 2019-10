Een regenachtige dag met kans op donderslag RL

01 oktober 2019

06u42

Bron: Belga 2 Weernieuws Een actieve regenzone trekt dinsdagochtend van west naar oost over het land. Daarna wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en verwacht het KMI buien. Deze kunnen soms hevig zijn en gepaard gaan met onweer. Op sommige plaatsen kan er 20 tot 30 l/m² vallen. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden.

Dinsdagavond en -nacht blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. Er is ook nog kans op een donderslag, bij minima tussen 10 en 14 graden.



Woensdagvoormiddag valt er eerst nog wat lichte regen in het zuidoosten. Daarna is het overal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Met een aanvoer van polaire lucht wordt het aanzienlijk koeler met maxima van 10 tot 14 graden. Donderdag blijft het fris met maxima tussen 9 en 14 graden. Het wordt wisselend bewolkt en het blijft droog op een lokaal buitje in het noordoosten na. Donderdagnacht trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. Vrijdag is het meestal zwaarbewolkt met perioden van regen of buien en maxima rond 15 graden.

