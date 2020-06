Een opvallende oproep nu eindelijk weer regen wordt verwacht: “Zet je emmers buiten” ADN

02 juni 2020

12u50

Bron: Facebook 110 Weernieuws Na een lange periode van droogte wordt de komende dagen eindelijk weer wat regen verwacht. Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’, roept Brugs gemeenteraadslid en communicatiespecialist Pol Van Den Driessche (N-VA) de Belgen op om zelf wat meer regenwater op te vangen. “Zou het nu geen goed gedacht zijn om, zodra de regen eraan komt, emmers buiten te zetten in tuinen, op koertjes en op terrassen?”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De lente van 2020, die is droog, droger, droogst. Deze week zouden de hemelsluizen na lange tijd eindelijk weer eens opengaan, al zullen de verwachte buien lang niet genoeg zijn om het waterprobleem waarmee ons land wordt geconfronteerd, op te lossen. “Dat zal structurele oplossingen vergen”, aldus Van Den Driessche, diplomatiek adviseur van minister-president Jan Jambon (N-VA). “Zowel de Vlaamse als de stedelijke overheid werken aan plannen.”

Het mogen ook tonnen en plastiekbakken en kinderzwembadjes zijn. Alles wat kan dienen om het neerplenzende water op te vangen is nuttig Pol Van Den Driessche

Voorstel

“Dat betekent niet dat we in afwachting lijdzaam moeten toezien”, vervolgt hij in een Facebookpost. “Alle beetjes kunnen helpen. Bijvoorbeeld door zelf meer regenwater op te vangen. Vandaar dit voorstel. Zou het nu geen goed gedacht zijn om, zodra de regen eraan komt, emmers buiten te zetten in tuinen, op koertjes en op terrassen. Het mogen ook tonnen en plastiekbakken en kinderzwembadjes zijn. Alles wat kan dienen om het neerplenzende water op te vangen is nuttig.”



“Dit water kunnen we, na de regenbuien, gebruiken om straks het gazon te besproeien, de auto te wassen en het terras te schuren. Want daarvoor gebruiken we vandaag nog te vaak en te veel van dat zuivere en kostbare kraantjeswater. Dat weten bezitters van een regenput heel goed.”

Als we dat met velen doen, dan vangen we best wel veel liters water op. Elke druppel telt! Pol Van Den Driessche

Nog een tip van de weerman

Van Den Driessche vroeg ook raad aan weerman David Dehenauw, die het een goed idee vindt. Al wijst Dehenauw er wel op dat het behoorlijk lang en hard moet regenen om een emmer helemaal vol te laten lopen.

De weerman heeft ook nog een tip voor de Handige Harry’s onder ons. “Met een eenvoudig buisje in de goot of onderaan in de regenpijp kan je het water dat op de daken valt en in de riolen verdwijnt opvangen in een bak of ton. Van de vele puntige daken in de stad en in de randgemeenten lopen heel veel liters regenwater naar beneden.”

“Laten we de komende dagen, wanneer het gaat regenen, onze emmers buiten zetten”, besluit Van Den Driessche enthousiast. “Als we dat met velen doen, dan vangen we best wel veel liters water op. Elke druppel telt!”

Lees ook:

Dit wordt de zonnigste lente ooit: “We zullen ons moeten aanpassen aan droogte” (+)

Professor waterbeheer: “Vlaanderen heeft maar water in stock voor één à twee dagen” (+)

Water besparen in tijden van droogte? Deze tips helpen je op weg