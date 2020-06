Een lente om nooit te vergeten: ruim 740 uur zon en slechts 23 regendagen Philippe Truyts

01 juni 2020

14u23 0 Weernieuws We hebben ook op weervlak een uitzonderlijke lente achter de rug. Nooit eerder scheen de zon zó vaak en regende het op zo weinig dagen. De maanden april en mei waren samen de droogste die het KMI in Ukkel noteerde. Merkwaardig was dat het mooie weer meteen na de lockdown midden maart begon. Abnormaal warm pakte de lente niet uit, al eindigen we wel op de vijfde plaats.

Met 740 uur en 46 minuten zon in de maanden maart, april en mei (normaal 464) hebben we het al sterke record uit 2011 – 707 uur – verpulverd. Nochtans vestigde geen van de voorbije maanden apart een zonneschijnrecord. De maand mei haalde een bijzonder fraaie 301 uur. We moeten al teruggaan tot 1990 om een nog zonnigere mei te vinden. Recordmaand blijft mei 1989 met 328 uur zonneschijn. April was de tweede zonnigste ooit gemeten met bijna 278 uur.

Amper 23 dagen regen

Door het kletsnatte begin van maart viel er de afgelopen drie maanden 105,7 liter per vierkante meter. Veel beter dan de normale 188 liter, maar ver boven de recorddroge 37 liter in 1893. Toch evenaren we nog een ander record: dat van het minst aantal neerslagdagen. Met amper 23 dagen regen doen we even goed als in de lente van 1880. Als we alleen naar april en mei kijken, was het wel droger dan ooit met slechts 24,4 liter water per vierkante meter. In combinatie met de vele uren zon leidde dat tot een verdere daling van de al lage grondwaterstanden.

De maand mei was met 5,4 liter per m² de droogste in 187 jaar.

Alleen april warm

De gemiddelde temperatuur van de voorbije lente bedroeg 11,3 graden, tegenover 10,2 normaal. De warmste lente was die van 2007 met 12,3 graden. Maart en mei waren heel gewoon, april warm. We moesten wachten tot 21 mei voor de eerste zomerse dag: in Ukkel werd het 27,2 graden.