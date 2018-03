Een bewolkte zaterdag Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 30 maart Jill Peeters

30 maart 2018

17u00 0

Een zwaar bewolkte dag weinig of geen opklaringen. Het blijft wel overwegend droog met misschien een bui in het oosten van het land. De maxima liggen rond 11 graden. Zondag begint grijs en miezerig, en na de middag blijft het droog met mogelijk enkele schaarse opklaringen. We halen daarbij een kleine 10 graden. Op paasmaandag wordt het betrokken en tijdens de namiddag gaat het regenen. De temperaturen zijn vrij normaal voor de tijd van het jaar, rond 12 graden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN