Een bewolkte start maar later vandaag opklaringen en opnieuw aangenaam warm AW

15 oktober 2018

06u22

Bron: Belga 2 Weernieuws De dag begint wisselend bewolkt tot soms zwaarbewolkt. Vooral in het noordwesten is er een kleine kans op een bui. In de loop van de namiddag zijn er meer opklaringen vanuit het zuiden. De maxima liggen rond 19 graden in de Ardennen en aan zee en klimmen tot een aangename 22 of 23 graden in de andere delen van het land. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust ruimend naar zuidzuidwest, zegt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het lichtbewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperaturen dalen naar 9 of 10 graden in Hoog-België en naar 14 of 15 graden in Laag- en Midden-België, bij een zwakke of soms matige wind uit zuidelijke richtingen.



Morgen verwacht het KMI afwisselend zon en hoge wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is zeer zacht, met maxima tot 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen.

Woensdag krijgen we, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, vrij zonnig en meestal droog weer bij maxima tussen 17 en 21 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.