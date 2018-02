Duizendtal toeristen geblokkeerd in Nieuw-Zeeland door tropische storm Gita IVI

21 februari 2018

06u24

Bron: Belga 0 Weernieuws In Golden Bay, op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland, zitten bijna duizend toeristen vast als gevolg Gita, de cycloon die gisteren afzwakte tot een tropische storm. Wegens aardverschuivingen is de voornaamste snelweg er afgesneden. Dat melden de lokale autoriteiten. Die overwegen nu om veerboten in te zetten om de vakantiegangers weg te krijgen uit de baai.

Gita veroorzaakte bij haar doortocht in Nieuw-Zeeland gisterenavond en deze ochtend overstromingen, zette tienduizenden gezinnen zonder stroom, en richtte heel wat schade aan gebouwen, wegen en infrastructuur aan. Vooral het Zuidereiland werd getroffen. Hoewel de storm al heel wat verloren heeft aan kracht, heeft ze gedurende de nacht windsnelheden tot 140 kilometer per uur en 200 millimeter regen met zich meegebracht.

In zeven regio's werd de noodtoestand afgekondigd. Die is ondertussen alweer opgeheven in drie regio's, waaronder Christchurch, de tweede stad van Nieuw-Zeeland. Hij is wel nog van kracht in de regio's Tasman, Selywn en Westland op het Zuidereiland en New Plymouth op het Noordereiland.

Eerder richtte Gita - vorige week nog een cycloon van categorie 5 - nog een ravage aan op Tonga en de Samoa-eilanden.