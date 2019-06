Drukkend warm Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 18 juni Jill Peeters

17 juni 2019

12u30 15 Weernieuws Dinsdag wordt het drukkend warm, met in het binnenland maxima die makkelijk oplopen tot 28 graden. Aan zee steekt een zeebries op en neemt de bewolking al sneller toe, en daar wordt het 22 graden. De dag begint zonnig, en gaandeweg ontwikkelen er zich stapelwolken. In de late namiddag en tegen de avond kunnen deze wolken uitgroeien tot regen- of onweersbuien. De wind waait zwak uit het oosten.

Dinsdagnacht wordt het zwaar bewolkt in wisselvallig, met regenbuien en lokaal onweer. De buienkans is kleine in de oostelijke landshelft. Minima liggen tussen 12 en 19 graden bij een zwakke wind uit het zuidoosten.

Een hogedrukgebied trekt geleidelijk weg naar het oosten waardoor de regenzones tot bij ons kunnen komen. Dinsdag houden we het overdag nog wel grotendeels droog, maar daarna wordt het een paar dagen onstabieler. Vrijdag en zaterdag stabiliseert het weer, door een volgend hogedrukgebied dat zich kan opbouwen over onze regio.

Woensdag wordt het minder zonnig, en de maxima komen uit rond 24 graden. In de voormiddag zijn er al een paar regenbuien, maar vooral in de namiddag verwachten we verspreid over het land intense buien, mogelijk met onweer.

Donderdag wordt het zwaar bewolkt met vooral in de namiddag een paar regen- en onweersbuien. De maxima komen weer lager uit, rond 20 graden. De wind draait naar westelijke richtingen.

Vrijdag wordt het opnieuw zonniger, droog en daarbij halen de maxima een vrij normale 20 graden. De wind waait meestal zwak uit het westen.

