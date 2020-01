Druilerige dinsdag met kans op korrelhagel of onweer: rukwinden tot 70 kilometer per uur mogelijk HAA

28 januari 2020

07u23

Bron: Belga 1 Weernieuws Het is vandaag wisselvallig met regenbuien in Laag- en Midden-België en winterse buien of sneeuwbuien in de Ardennen. De buien kunnen vergezeld zijn van korrelhagel of onweer. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Later op de dag komen er opklaringen in het noordwesten van het land en wordt het daar ook droger. De zuidwestenwind is in het binnenland eerst nog vrij krachtig en neemt geleidelijk aan af tot matig. Aan de kust waait de wind meestal krachtig uit het westen. Tijdens de buien kunnen de rukwinden oplopen tot 70 kilometer per uur, waarschuwt het KMI.

Vanavond wordt het stilaan droog in het westen en het centrum van het land met opklaringen. In het oosten vallen er nog buien, die in de Ardennen blijven vallen onder de vorm van sneeuw. De minima liggen tussen 4 graden aan de kust en -2 graden in de Ardennen. De wind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee uit zuidwest tot west. Rukwinden tot 60 kilometer blijven mogelijk.

Morgen vallen er nog enkele buien in Hoog-België die nog tijdelijk winters kunnen zijn. Elders blijft het grotendeels droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De zuidwesten- tot westenwind waait matig tot soms vrij krachtig.