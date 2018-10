Druilerige dag voor de boeg kv

02 oktober 2018

07u03

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag zwaarbewolkt met perioden met lichte regen. De maximumtemperaturen blijven steken op 16 graden, zo bericht het KMI. In de Ardennen schommelen de maxima rond de 9 à 10 graden. Een matige zuidwestenwind ruimt naar het westen. Aan zee waait de wind vrij krachtig.

Vanavond en vannacht blijft het meestal zwaarbewolkt en gaat de regen over in buien. Op de Ardense toppen kunnen lage wolken de zichtbaarheid beperken. In de loop van de nacht wordt het droger vanuit het noorden.

Ook woensdag begint nog grijs met lokaal enkele buitjes, maar in de loop van de namiddag zouden er vanaf het westen opklaringen komen.