Druilerig verlengd weekend voor de boeg kv

01 november 2019

06u25

Bron: Belga 0 HET WEER Vandaag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken. In de voormiddag trekt een regenzone van west naar oost over ons land met perioden van regen. In de namiddag wordt het droger maar blijven enkele buien mogelijk. Het wordt enkele graden zachter bij maxima rond 9 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het westen.

Vannacht trekt een nieuwe storing vanaf het westen door het land met regen en buien. Het wordt overal een graadje of twee zachter met temperaturen die stijgen tussen 11 en 15 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten, met overal kans op rukwinden tot 50 kilometer per uur. Tegen de ochtend wordt het droger vanuit het westen en kunnen er enkele opklaringen verschijnen.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met vooral in de voormiddag enkele lokale buien. In de namiddag zou het grotendeels droog blijven op een lokaal buitje na. Het is nog vrij zacht met maxima van 11 tot 14 graden. De wind wordt vrij krachtig in het binnenland tot krachtig aan zee uit zuidwestelijke sector. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 kilometer per uur, aan zee zelfs tot 80 kilometer per uur.



Zondag is het wisselvallig met perioden van regen en buien. In het zuidoosten van het land zou er wel eens veel regen kunnen vallen. De wind zal nog steeds goed voelbaar zijn, maar minder uitgesproken dan zaterdag. Het wordt enkele graden minder zacht met nog maxima tussen 8 en 13 graden.

