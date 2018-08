Droogte houdt ook in september aan: "Beetje regen heeft amper verschil gemaakt" Nina Dillen

30 augustus 2018

17u24 0 Weernieuws De extreem droge zomer trapt nog even na, want tot half september wordt opnieuw geen neerslag voorspeld. Goed nieuws voor zonnekloppers, maar niet zozeer voor de landbouw en onze watervoorraden. " Blijft heel september droog, dan is een nieuw sproeiverbod niet uitgesloten", vermoedt hoogleraar waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven).

De komende tien dagen wordt droog en zonnig weer verwacht, met een gemiddelde temperatuur van 25°C, voorspelt weerman David Dehenauw van het KMI. Niet zo ongewoon voor een septembermaand waarin gemiddeld 69 millimeter neerslag valt. "Dat is minder dan de gemiddelde 79 millimeter in augustus, omdat de temperaturen dalen en er daardoor minder kans op onweer is," legt Dehenauw uit. Al zou onze natuur die neerslag best kunnen gebruiken. Het KMI bestempelt de droogte in de lente en de zomer van 2018 in Vlaanderen als uitzonderlijk, omdat een gelijkaardige droogte maar eens in de 20 jaar voorkomt. Zo viel er in juni maar 22 procent van de normale hoeveelheid neerslag en in juli maar 13 procent. Dat hebben enkele regenbuien de afgelopen weken niet opgelost. "De regen die in augustus is gevallen, is lang niet genoeg om de reserves weer aan te vullen," vervolgt Dehenauw.

