Droog weer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 22 november Jill Peeters

21 november 2019

11u30 0 Weernieuws Vrijdag kan er wat ochtendgrijs hangen, vooral in het westen van het land. Maar nevel en mist zullen verdwijnen en uiteindelijk wordt het overal vrij zonnig. Er zijn altijd wel wolkenvelden, maar het blijft overal droog.

De maxima liggen rond 10 graden en er staat een matige zuiden tot zuidoostenwind. Op de hoogste toppen van ons land ligt er nog sneeuw, maar die smelt verder weg bij maxima van 6 graden.

Vrijdagnacht wordt het betrokken, maar in eerste instantie is het nog droog. Later op de nacht en tegen de vroege ochtend kan het beginnen te regenen. Het gaat niet meer vriezen, met minima tussen 2 en 7 graden. De wind waait matig uit het oosten tot zuidoosten.

De komende periode zit ons weer onder invloed van lagedrukgebieden, wat resulteert in veel bewolking en geregeld wat regen. De vorst gaat er helemaal uit.

Zaterdag zal regenachtig verlopen, vooral in de voormiddag. Maar ook in de namiddag wordt het zwaarbewolkt, met soms wat lichte regen. Het wordt relatief zacht met maxima rond 11 graden. De wind waait matig uit het zuidoosten. Zondag wordt het, na het optrekken van ochtendgrijs, vrij zonnig en het blijft waarschijnlijk droog. Pas in de loop van de namiddag neemt de bewolking en de wind weer toe. Nog steeds maxima rond 10 graden.

Maandag is het eerst grijs met regen, later komen er opklaringen met buien. Nog steeds maxima rond 11 graden en geen nachtvorst. De dagen daarna blijven regenachtig, met soms veel regen, en aanhoudend maxima rond 10 graden.