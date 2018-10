Droog weer met wolken in het noorden, zon in het zuiden HR

23 oktober 2018

07u24

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag droog weer met aanvankelijk vooral hoge wolkensluiers. In het noorden van het land kunnen meer wolkenvelden voorbijschuiven, maar verder naar het zuiden blijft het overwegend zonnig. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen de 9 en 13 graden in Hoog-België en rond 14 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit het westen, aan zee vrij krachtig uit westnoordwest.

Vannacht begint wisselend bewolkt, met gaandeweg meer wolkenvelden vanaf het noorden. In het uiterste noorden van het land en in de Hoge Venen kan 's ochtends wat lichte regen vallen. Hier en daar kunnen lage wolken het zicht beperken, vooral in de Ardennen. De minima liggen tussen de 6 en 13 graden bij een matige tot aan zee soms nog vrij krachtige wind uit het noordwesten.

Woensdag verwachten we zwaarbewolkt tot betrokken weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in de oostelijke landshelft kan er soms een spatje regen vallen. De maxima liggen tussen de 12 en 14 graden in de Ardennen en bedragen 15 tot 17 graden elders. De wind is overwegend matig uit het noordwesten.