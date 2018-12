Droog weer met geleidelijk aan opklaringen jv

18 december 2018

06u56

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag krijgen we droog weer met geleidelijk aan opklaringen, en maxima tussen 2 en 8 graden. Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt, meldt het KMI.

Morgen beginnen we met eerst nog lichte regen in de oostelijke helft van het land. Her en der, en dan vooral op zee en in de oostelijke landshelft, zijn er enkele buitjes mogelijk. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen bij een matige zuidelijke wind.

Donderdag blijft het overwegend bewolkt met plaatselijke buien. Mogelijk vergroot op het eind van de dag de kans op enkele opklaringen in het westen. We halen 5 tot 8 graden bij een steeds matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind.

Vanaf vrijdag lijkt het wisselvallig te zullen blijven met perioden van regen of buien. Vaak is het zwaarbewolkt. Met een matige tot soms vrij krachtige wind die waait tussen het zuiden en westen wordt er milde lucht aangevoerd. De maxima schommelen rond 10 graden in de meeste plaatsen. Ook 's nachts blijft het vrij zacht.