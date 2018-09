Droog weekend met veel zon maar ook wolken HR

29 september 2018

06u35

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is dit weekend vaak droog en zonnig, maar we krijgen soms ook hoge sluierwolken. Dat meldt het KMI.

Het kwik stijgt zaterdag in Hoog-België tot 11 à 12 graden, elders tot 15 of 16 graden. Zaterdagavond en -nacht krijgen we nagenoeg helder maar koud weer, met minima van -2 graden in de Hoge Venen tot 4 graden in de steden.

Zondag krijgen we eerst veel zon, maar vanaf de Noordzee verschijnt veel hoge en daarna ook lagere bewolking. Op het einde van de dag kan het aan de kust licht gaan regenen. In het zuidoosten van het land blijft het vrij zonnig tot 's avonds. De maxima liggen rond 14 graden in Hoog- België, rond 16 graden aan zee en rond 17 of 18 graden in de andere streken. Tijdens de nacht van zondag op maandag trekt de zwakke regenzone over het land. Ze wordt gevolgd door een reeks buien, die vanaf de Noordzee het land gaan binnendringen.

Maandag wordt het wisselend bewolkt, met buien die vanaf de Noordzee over het land trekken. De maxima liggen tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden aan zee.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met soms lichte regen. De maxima liggen rond 14 graden.

Woensdag begint met veel bewolking en mogelijk wat lichte regen. Later wordt het droog met opklaringen. Het is zachter met maxima tot 17 of 18 graden in het centrum.

