Droog met zonnige perioden, maar lokaal kans op regen HR

11 februari 2019

06u39

Bron: Belga 0 Weernieuws De nieuwe werkweek start op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. In de loop van de dag drijven er vanaf het noordwesten wolkenvelden over het land, waaruit af en toe wat lichte regen kan vallen.

Ten zuiden van Samber en Maas hangt er nog veel bewolking. Op de Ardense hoogten kan smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het westen, ruimend naar noordwest en aan zee naar noordnoordwest, aldus het KMI.

Maandagavond en -nacht is het gedeeltelijk bewolkt. Een lokaal buitje is niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er is kans op vorming van nevel of in de Ardennen lokale mist. Rijmplekken zorgen mogelijk voor plaatselijke gladheid. De temperatuur daalt tot rond -2 of -3 graden in de Hoge Venen, tot +2 graden aan zee en tot rond het vriespunt op de meeste andere plaatsen. De wind waait meestal zwak uit noord tot noordwest, krimpend naar west tot zuidwest.

Dinsdag zal een krachtig hogedrukgebied boven Frankrijk ons weer stabiliseren. Langs de noordelijke flank van dit hogedrukgebied stroomt nog zeer vochtige zeelucht over onze streken. We verwachten dus veel wolken met tussendoor een opklaring. Het blijft overal droog. 's Ochtends is er in de Ardennen kans op lage bewolking, nevel en aanvriezende mist. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden, bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest.