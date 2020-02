Droog met vannacht vriestemperaturen, weekend zacht maar onstuimig jv

06 februari 2020

07u14

Bron: belga 1 Weernieuws Het wordt vandaag na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs een rustige dag met bewolkte perioden en opklaringen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag- en Midden- België, meldt het KMI. Het waarschuwt voor CO-intoxicatie.

's Nachts neemt de lage bewolking af richting Noordzee en Nederland. We krijgen een kraakheldere nacht en dus koudere temperaturen. Bij zonsopgang worden minima rond -3 en -4 graden voorspeld in het zuidoosten, -1 graad in het centrum en 1 graad aan de kust en nabij de Nederlandse grens.

Morgenochtend liggen de temperaturen in de meeste streken dichtbij het vriespunt en is vorst mogelijk. Overdag zijn er brede opklaringen met maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden in Laag- en Midden- België. Het wordt een zonnige dag.



Het weekend wordt wisselvalliger. Vooral zondag zal onstuimig zijn met rukwinden tot 90 km/uur en neerslag. Het wordt wel zachter. Zaterdag kan het kwik stijgen tot 11 graden, zondag lokaal tot 14 graden.