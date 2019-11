Droog met mooie zonnige periodes: maxima tussen acht en tien graden SVM

10 november 2019

06u15

Bron: Belga Weernieuws Er is deze ochtend eerst kans op nevel, mist en lage wolken in de Ardennen. Elders begint de dag met nevel, zon en hoge sluierwolken. Na het optrekken van het ochtendgrijs blijft het overal droog met mooie zonnige periodes. De maxima liggen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden elders in het land. De zwakke oostelijke tot zuidoostelijke wind draait geleidelijk naar noordoost, aldus het KMI.

Vanavond blijft het licht bewolkt. In de Ardennen kan er zich opnieuw nevel, aanvriezende mist of lage bewolking vormen. In de loop van de nacht neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen. De minima schommelen tussen ­1 graad op de Hoge Venen en 3 graden in het westen. De wind is zwak en draait van noordoost naar zuid. Tegen het eind van de nacht wordt de wind matig.

Morgenochtend is er kans op (aanvriezende) mist in de Ardennen. Eerst is het overal droog, maar meestal wel bewolkt. Vanaf het westen bereikt een storing met perioden van regen stilaan ons land. Over het oosten valt er pas neerslag in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 7 tot 9 graden in Laag­- en Midden­-België. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden en ruimt in de namiddag naar zuidwest tot west. Er zijn ook rukwinden tot 70 km/u.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien of tijdelijk lokale regen. In de Ardennen valt er soms wat smeltende sneeuw. We krijgen maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 8 graden in het westen. De zuidwestenwind is matig.