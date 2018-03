Droog met later op de dag opklaringen, deze nacht mogelijk opnieuw lichte sneeuw IVI

19 maart 2018

06u51

Bron: Belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag meestal droog en er komen geleidelijk opklaringen in de noordelijke helft van het land en in het centrum. De wolken in het zuiden van het land kunnen lang blijven hangen. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +2 of +3 graden in Vlaanderen. De wind blijft matig uit oost tot noordoost. Dat meldt het KMI.

Komende nacht is het eerst vrijwel helder en zeer koud met minima van -2 graden in de kuststreek tot -7 graden in de Ardennen en een afzwakkende wind uit het noordoosten. In het tweede deel van de nacht wordt het vanaf het noorden zwaarbewolkt maar geleidelijk ook zachter. Er kan wat lichte sneeuw vallen, en in het westen ook wat lichte regen, en tijdelijk is er daar zelfs kans op ijzel. De wind draait naar het noorden en wordt tijdelijk zwak. Met de aanvoer van vochtige lucht is er ook gevaar voor nevel en mist.

Dinsdag

Morgen begint de dag op de meeste plaatsen grijs met mogelijk wat lichte sneeuw en in het westen wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het overal droog met vanaf het noorden ook brede opklaringen. Samen met die opklaringen wordt het ook zachter met temperaturen tot 2 of 3 graden in de Hoge Venen en tot 8 graden in het noorden van het land. De wind waait meestal matig en aan zee vrij krachtig uit noordelijke richtingen.

Woensdag

Woensdag is het dikwijls zwaarbewolkt en soms kan er ook een bui vallen. De wind is meestal zwak uit het noordwesten en met temperaturen van 2 tot 8 graden blijft het nog vrij fris voor de tijd van het jaar.

In het tweede deel van de week komen we in een zuidwestelijke stroming terecht met aanvoer van gestoorde of onstabiele oceaanlucht. We verwachten regelmatig regen of buien en vrij veel wind maar het wordt wel geleidelijk zachter met naar het weekend toe temperaturen rond 10 graden. De nachtvorst beperkt zich tot de Ardennen.