Droog met brede opklaringen, vrijdag tot 35°C in de Kempen

29 juli 2020

06u46

In de meeste streken zijn er vanochtend brede opklaringen. Geleidelijk komt er overdag een afwisseling van zon en stapelwolken, maar aan de kust blijft het vaak zonnig. Op het einde van de namiddag wordt het overal opnieuw overwegend zonnig. De maxima liggen rond 19 à 20 graden aan zee, tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en tussen 22 en 24 graden elders, zo meldt het KMI.



's Avonds en 's nachts nacht wordt het helder tot lichtbewolkt. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in de grote steden.

Donderdag wordt het zonnig en al vrij warm met maxima van 23 tot 28 graden. De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen. Aan de kust kan er in de namiddag een zeebries ontstaan.

Vrijdag is een zeer warme en zonnige dag. Het kwik klimt naar 29 in de Ardennen, 32 tot 33 graden in het centrum en mogelijk tot 35 graden in de Kempen. Mogelijk kan er 's avonds wat meer (hoge) bewolking voorkomen over het westen van het land.

Zaterdag is er kans op lokale buien, mogelijk met onweer. Het wordt daarbij minder warm. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee, rond 27 graden in het centrum tot nog 31-32 graden in Belgisch-Lotharingen.



Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele plaatselijke buien. Maxima van 20 graden aan zee tot 25 graden in de Kempen.