Droog met brede opklaringen. Na enkele natte dagen in tweede helft week wordt het weer beter

Bron: Belga 8 Weernieuws De dag begint droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelt zich stapelbewolking. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust is het vaak zonnig, maar op het einde van de dag komen er meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in het centrum.



Dinsdagavond en -nacht wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanaf het westen, met later ook regen, vooral in Vlaanderen. In het zuidoosten van het land en langs de Franse grens blijft het overwegend droog. De minima liggen tussen 7 of 8 graden in de Ardennen en 15 graden aan de kust.

Woensdag sleept een storing over ons land en wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met regen. In het noorden van het land is de regen soms matig en aanhoudend. In het zuiden valt er eerder regen bij tussenpozen. In het uiterste zuiden van het land blijft het mogelijk een groot deel van de dag droog. We halen maxima van 16 graden in de Hoge Venen, 19 graden in het centrum en tot 22 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag blijft de golvende storing ons weerbeeld bepalen, met perioden van regen en buien. We halen 17 tot 23 graden bij een matige westzuidwestenwind.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt tot betrokken met regen. In de loop van de dag wordt het wisselvallig met buien. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Ardennen en 21 graden in het centrum van het land.

Vanaf zaterdag zou het beter worden. Volgens de meest recente weerkaarten wordt het dan overwegend droog. Begin volgende week lopen de temperaturen weer op, tot 23 graden op donderdag.