Droog met brede opklaringen in Vlaanderen, in Ardennen kan het sneeuwen KVDS

12 februari 2020

06u50

Bron: Belga 6 Weernieuws De dag begint op de meeste plaatsen met brede opklaringen, maar in de loop van woensdag wordt het overal wisselend bewolkt. In de Ardennen is er kans op een winterse bui. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westzuidwest. Aan zee waait de wind soms krachtig. Windstoten kunnen 60 per uur halen.

Vanavond en in het eerste deel van de nacht zijn er eerst brede opklaringen en is het droog, volgens het KMI. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en tegen de ochtend valt er regen over het westen van ons land. De wind neemt in de loop van de nacht toe naar vrij krachtig aan zee en matig landinwaarts uit zuidwest, krimpend naar zuid. Rukwinden rond 50 kilometer per uur. Minima van ­2 tot 4 graden aan zee.

Donderdag trekt een actieve storing vanaf het westen over het land. Dat gaat gepaard met veel wind, regen en buien. De eerste neerslag valt in de Ardennen onder de vorm van smeltende sneeuw. De maxima liggen tussen 2 en 5 graden in de Ardennen en tussen 6 en 10 graden elders. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit zuid, ruimend naar zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk van 70 tot 90 kilometer per uur.

Vrijdag zorgt een mobiele hogedrukwig voor een tijdelijke stabilisatie van de atmosfeer. Het is vaak bewolkt maar droog. Maxima van 3 tot 9 graden bij een matige wind die krimpt van west naar zuidzuidwest.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met soms wat regen, vooral over de westelijke landhelft. Zaterdagnacht neemt de kans op neerslag overal toe. De matige zuid-zuidwestenwind neemt naar de avond toe, naar vrij krachtig tot krachtig, met dan pieken rond 80 per uur. Het wordt zeer zacht met maxima tot lokaal 13 graden.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen alvorens in de nacht naar maandag een actief koufront van west naar oost over het land trekt. Het is zeer zacht met lokaal tot 15 graden. De zuidwestenwind trekt verder aan en wordt krachtig tot zeer krachtig in het binnenland en stormachtig aan zee. Er zijn opnieuw rukwinden mogelijk tot 90 à 100 per uur of meer.

