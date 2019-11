Droog, maar koud weekend op komst mvdb

15 november 2019

06u21

Bron: Belga 0 Weernieuws Vrijdag zal er vooral veel bewolking te zien zijn in de lucht. In de zuidwestelijke helft van het land is wat lichte regen mogelijk, elders is er ruimte voor een plaatselijke opklaring. Het is behoorlijk koud voor de tijd van het jaar met maxima van 3 tot 6 graden. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het overwegend droog, met stilaan bredere opklaringen. De minima schommelen rond het vriespunt. Hier en daar is er gevaar voor rijm- of ijsplekken, in Hoog-België is er kans op aanvriezende mistbanken.

Zaterdag en zondag zal het overwegend droog blijven. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrij koud, met maxima tussen 3 graden in de Ardennen en 7 graden in het centrum van het land. Maandag wordt regen verwacht, vooral over het westen van het land. Vanaf woensdag zou het kwik stilaan stijgen richting 10 graden.

Meer over KMI

Ardennen

België

weer